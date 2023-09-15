النفط يحقق كأس المثابرة لكرة السلة والاتحاد يضع جدول الدوري الممتاز

2023/09/15 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي النفط، اليوم الجمعة، على فريق نادي زاخو في مباراة كأس المثابرة لكرة السلة بفارق سبع نقاط وبنتيجة 78-71 نقطة.

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن فريق نادي النفط توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

من جهة أخرى؛ أجرى الاتحاد العراقي لكرة السلة في بغداد قرعة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024 بحضور جميع الاندية المشاركة في الدوري واسفرت مباريات الدور الأول عن مواجهة:

1-نفط الشمال انتظار في الدور الأول

2-الحشد الشعبي × زاخو

3-الكرخ × الشرطة

4-غاز الشمال × الكهرباء

5-النفط × دجلة الجامعة

6-الحلة × الدفاع الجوي