النفط يحقق كأس المثابرة لكرة السلة والاتحاد يضع جدول الدوري الممتاز
2023/09/15 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ فاز فريق نادي النفط، اليوم الجمعة، على فريق نادي زاخو في مباراة كأس المثابرة لكرة السلة بفارق سبع نقاط وبنتيجة 78-71 نقطة.
جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.
يذكر أن فريق نادي النفط توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.
من جهة أخرى؛ أجرى الاتحاد العراقي لكرة السلة في بغداد قرعة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024 بحضور جميع الاندية المشاركة في الدوري واسفرت مباريات الدور الأول عن مواجهة:
1-نفط الشمال انتظار في الدور الأول
2-الحشد الشعبي × زاخو
3-الكرخ × الشرطة
4-غاز الشمال × الكهرباء
5-النفط × دجلة الجامعة
6-الحلة × الدفاع الجوي