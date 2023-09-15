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النفط يحقق كأس المثابرة لكرة السلة والاتحاد يضع جدول الدوري الممتاز

النفط يحقق كأس المثابرة لكرة السلة والاتحاد يضع جدول الدوري الممتاز
النفط يحقق كأس المثابرة لكرة السلة والاتحاد يضع جدول الدوري الممتاز
2023/09/15 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي النفط، اليوم الجمعة، على فريق نادي زاخو في مباراة كأس المثابرة لكرة السلة بفارق سبع نقاط وبنتيجة 78-71 نقطة.

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن فريق نادي النفط توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

من جهة أخرى؛ أجرى الاتحاد العراقي لكرة السلة في بغداد قرعة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024 بحضور جميع الاندية المشاركة في الدوري واسفرت مباريات الدور الأول عن مواجهة:

1-نفط الشمال انتظار في الدور الأول

2-الحشد الشعبي × زاخو

3-الكرخ × الشرطة

4-غاز الشمال × الكهرباء

5-النفط × دجلة الجامعة

6-الحلة × الدفاع الجوي

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