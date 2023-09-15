"للرجال نصيب".. إحصائية عن نسب حالات العنف الأسري حسب نوع الضحايا

2023/09/15 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت إحصائية لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، عن نسب حالات العنف المجتمعي في البلاد وأنواعها.

وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان للوكالة الرسمية، إن "معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57% من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17%".

وأضاف ان "اعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6% والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2‎%‎ وما تبقى ونسبته 18% يتنوع ما بين ما ذكرناه أعلاه بارتفاع وانخفاض وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي".

وأشار سلمان الى ان "المديرية تمتلك 16 قسما لحماية الإنسان موزعة على المحافظات كافة بينهما اثنان في جانبي الكرخ والرصافة يسجلان معدلاً يومياً بأكثر من 90 دعوة وتفرز بحسب نوع العنف؛ إن كان لفظيا يتم المصالحة في شعبة الصلح والتراضي بين الزوجين، أما إذا كان العنف جسديا وأدى إلى كسر أو إعاقة فيتم إحالة المعنف إلى الطبيب المختص وإيجاز تقرير طبي ثم إرساله إلى قاضي التحقيق وفق المواد القانونية من قانون العقوبات 111 سنة 1969".

و بشأن امتناع النساء عن التبليغ بعد تعرضهن للابتزاز الإلكتروني أكد المسؤول الأمني على "ضرورة تبليغ الأمن الوطني أو منظمة الأسرة والطفل بتلك الجرائم للقبض على المجرمين وحذف المحتويات التي تهدد المواطنين بأفضل الأجهزة المتطورة لدى الجهات المختصة وعدم الرضوخ إلى المبتزين ومساعدة القوات الأمنية في إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ولفت الى ان "المديرية تستقبل شكاوى العنف الأسري كافة عبر الخط الساخن 139 بجميع المحافظات".