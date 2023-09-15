العثور على ملصقات باسم "جيش الأسد صدام" في بغداد

2023/09/15 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بالعثور على ملصقات تحمل اسم رئيس النظام السابق صدام حسين بمنطقة البياع في بغداد.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، إن "ملصقات مكتوب عليها عبارة (جيش الأسد صدام) على جسر في منطقة البياع باتجاه القادسية".

وأشار المصدر الى أن "هذه الحادثة تكررت لليوم الثاني على التوالي".

وأظهرت ملصقات باللون الأسود والاصفر عليها عبارة (جيش الاسد صدام) في منطقة البياع في العاصمة بغداد.