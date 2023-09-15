كانت خارج السيطرة.. مسك نقاط جديدة على الشريط الحدودي مع ايران في أربيل

2023/09/15 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، مسك نقاط جديدة على الشريط الحدودي العراقي الايراني ضمن محافظة أربيل كانت تحت سيطرة جماعات خارج القانون.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الاولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم البيشمركة، من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني".

وأضافت أن "عملية المسك جاءت بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل".

وأكدت القيادة بحسب البيان أنها "عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على اقصى نقطة فيها".