2023/09/15 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البوم الجمعة، تنويهًا لمستفيدها من محافظتي ذي قار والمثنى. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها تود ان تنوه الى مستفيديها في محافظتي ذي قار والمثنى ان اقسامها ستستأنف دوامها يوم غد السبت ١٦/٩/٢٠٢٣ لإصدار البطاقات الذكية للمشمولين الجدد لمن صادف موعده الخميس الماضي […]

ظهرت المقالة الحماية الاجتماعية تصدر تنويهًا لمستفيدها من محافظتي ذي قار والمثنى أولاً على ايرث نيوز.