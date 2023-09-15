2023/09/15 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

وقعت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، مذكرة تنفيذية مع نظيرتها الألمانية بغية تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين. وقال رئيس السلطة عماد عبد الرزاق في بيان ورد لـ إيرث نيوز إن “الاجتماع مع الجانب الألماني ناقش مسودة إتفاقية خدمات النقل الجوي لغرض تحديث الاتفاقية السابقة الموقعة ما بين البلدين في عام 1977، إضافةً إلى […]

ظهرت المقالة العراق وألمانيا يوقعان مذكرة تنفيذية لتطوير حركة النقل جوي بينهما أولاً على ايرث نيوز.