بسبب "ورقتين".. اندلاع معركة مسلحة عنيفة جنوبي العراق

2023/09/16 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باندلاع معركة مسلحة عنيفة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "معركة مسلحة عنيفة اندلعت بين ابناء عم في منطقة الحي العسكري بقضاء سوق الشيوخ، واستخدمت فيها الاسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن "النزاع اندلع بسبب 200 دولار أمريكي او ما يعرف محلياً بـ(ورقتين)".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بالسيطرة على المعركة، واعتقال اثنين من المتسببين به، ومصادرة كميات من الاسلحة لدى الطرفين".