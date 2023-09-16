2023/09/16 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجح باير ليفركوزن في إجبار مضيفه بايرن ميونخ على تعادل درامي (2-2) في مباراة جمعت بينهما اليوم الجمعة> وتواجه الفريقان على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني. سجل هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة الـ(7) قبل أن يعادل أليخاندرو جريمالدو النتيجة لليفركوزن في الدقيقة (24) لكن الفريق البافاري […]

ظهرت المقالة تعادل دراماتيكي يحسم قمة بايرن ميونخ وليفركوزن في البوندسليغا أولاً على ايرث نيوز.