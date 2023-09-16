2023/09/16 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ زار رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، رئيسَ الاتحاد البرتغالي لكرةِ القدم فيرناندو غوميز، بحُضور سفير جمهوريّة العراق لدى البرتغال عادل مصطفى، في مقرّ اتحاد الكرة البرتغالي بمدينةِ لشبونة. وبحسب بيان لاتحاد الكرة فإن “درجال اتفق مع غوميز على تعزيزِ سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين على المستوياتِ كافة الفنيّة والإدارية والتحكيميّة، وتبادل […]

ظهرت المقالة العراق والبرتغال .. مشاريع رياضية مشتركة تلوح في الأفق أولاً على ايرث نيوز.