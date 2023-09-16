2023/09/16 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة امرأة بجروح خطيرة بعد أن أضرمت النار بنفسها شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز، إن “امرأة اصيبت بجروح خطيرة بعد محاولتها الانتحار باسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن قضاء النهروان قرية جبور”.وبين أن “أسباب الانتحار لم تعرف، ونُقِلَت إثرها إلى المستشفى”.

ظهرت المقالة بظروف غامضة.. امرأة تضرم النار بنفسها وتُصاب بجروح خطيرة شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.