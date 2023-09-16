قبيل زيارة السوداني.. وزير الخارجية يصل إلى نيويورك

2023/09/16 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023) إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد العراقي سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتشير مصادر مطلعة، الى ان السوداني سيصل الى نيويورك يوم الاثنين المقبل (18 أيلول 2023)، وسيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستستمر أعمال الدورة الـ 78 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدة أيام، وتضم لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى، تبحث خلالها عدّة قضايا تهدد الأمن الإنساني والعالم وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل بدلاً من المعتاد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك قبيل توجّه رئيس الحكومة الى نيويورك للمشاركة بالحدث السنوي للمنظمة الدولية.