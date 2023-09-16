العراق يعلن عدم اعترافه بفروع لجامعات ايرانية بإحدى المحافظات

2023/09/16 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية يوم الجمعة، عدم اعترافها بفروع للجامعات الايرانية خارج العاصمة طهران.

وذكرت دائرة البعثات في الوزارة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نلفت انتباهكم جميعاً فروع الجامعات في محافظة آبادان الايرانية ليست معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي العراقية".

وأضاف البيان؛ أنه "بموجب ضوابط وزارتنا، يعتبر إجراء المحاضرات خارج القاعات الدراسية في جامعات "الأم" مخالفة للقانون وغير معترف بها".