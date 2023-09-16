المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: ستتوجه اليوم رحلتان جويتان لنقل المساعدات للشعب الليبي

2023/09/16 | 01:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن جسر جوّي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري إعصار دانيال من أبناء الشعب الليبي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ستتوجه اليوم، وبشكل عاجل، رحلتان جويتان ضمن جسر جوّي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري إعصار دانيال من أبناء الشعب الليبي الشقيق".