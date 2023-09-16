نيس يصعق باريس في حديقة الأمراء

2023/09/16 | 01:15 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه نيس (3-2)، في افتتاح منافسات الجولة السادسة للدوري الفرنسي.سجل أهداف نيس "تيريم موفي (ثنائية) وجايتان لابورد في الدقائق 21 و53 و69، بينما سجل كيليان مبابي هدفي بي إس جي في الدقيقتين 29 و87.قفز نيس إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند 8 نقاط، ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث بعد تلقي خسارته الأولى هذا الموسم.