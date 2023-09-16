أمرابط يغيب عن قائمة اليونايتد أمام برايتون

2023/09/16 | 03:05 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة قبل مواجهة برايتون في ملعب أولد ترافورد، غدا السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، سيغيب عن مباراة برايتون بسبب الإصابة.وكان الدولي المغربي قد استُبعد من قائمة منتخب بلاده الأسبوع الماضي، بسبب آلام طفيفة في الظهر، تحول دون ظهوره الأول مع الشياطين الحمر.وتقرر استبعاد أمرابط من قائمة فريقه الجديد غدا، فيما يتوقع مدربه الهولندي إيريك تين هاج عودته في المستقبل القريب.وينضم الوافد الجديد لقائمة مصابي اليونايتد، التي تشمل ماسون ماونت، رافائيل فاران، لوك شو وتيريل مالاسيا.ويدخل اليونايتد المباراة في غياب عدد كبير من لاعبيه، على رأسهم الثنائي أنتوني وجادون سانشو، لأسباب انضباطية.