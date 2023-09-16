تصرف توخيل يشعل غضب كيميتش

2023/09/16 | 08:30 - المصدر: واع

متابعة - واعشهدت مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني خروج (جوشوا كيميتش) غاضباً من أرض ملعب أليانز أرينا.ومع حلول الدقيقة (61) قرر المدرب الألماني توماس توخيل إقحام الظهير المغربي نصير مزراوي على حساب كيميتش.وأراد مدرب بايرن إعادة (كونراد لايمر) إلى وسط الملعب بعدما بدأ المباراة كظهير مع شغل (مزراوي) مركزه بصورة طبيعية.ووقع كيميتش ضحية هذا التغيير الخططي وهو ما أصابه بالدهشة لحظة استبداله لتظهر عليه علامات الغضب.وحاول كيميتش إبداء استيائه من التبديل أثناء خروجه عبر الاستفسار من مدربه عن سر خروجه ليحاول توخيل تجنب الاصطدام به بمواساته دون الدخول معه في أي حديث.وأنتهت مباراة بايرن ميونيخ مع فريق باير ليفركوزن بالتعادل (2-2).المصدر : كورة