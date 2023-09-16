رحلتان جويتان عاجلتان من العراق إلى متضرري إعصار دانيال

2023/09/16 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عن جسر جوّي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري إعصار دانيال في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، صدر في ساعة متقدمة من الليل، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ستتوجه اليوم، وبشكل عاجل، رحلتان جويتان ضمن جسر جوّي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري إعصار دانيال من أبناء الشعب الليبي الشقيق".

وفي الثاني عشر من ايلول الجاري، عبر رئيس الوزراء العراقي، عن تضامن حكومة وشعب العراق مع ليبيا إزاء السيول والأعاصير التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.