2023/09/16 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

كشف خبير مصري عن كارثة حقيقية ومخيفة قد يتعرض لها السودان بسبب سد النهضة، محذراً من سيناريو شبيه بما حدث في مدينة درنة الليبية التي انهار سدان فيها إثر الفيضانات التي ضربت شرق البلاد، ما فاقم المأساة وأوقع آلاف القتلى. فقد أوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان الأميركية، هشام العسكري، في تصريحات […]

ظهرت المقالة سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير يدق ناقوس الخطر أولاً على ايرث نيوز.