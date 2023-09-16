2023/09/16 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية في مقاطعتي تفير وكالوغا جنوب غربي روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت مخططا أوكرانيا لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية. وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الخميس هجوما أوكرانيا على سفينة الإنزال الصاروخية الروسية “ساموم” بزورق مسير […]

ظهرت المقالة الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في مقاطعتي كالوغا وتفير أولاً على ايرث نيوز.