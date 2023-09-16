بولندا والمجر وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية

2023/09/16 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب الأوكرانية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق […]

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