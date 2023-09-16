2023/09/16 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الأميركية أن المكسيك سلّمتها، الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: “اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان […]

ظهرت المقالة المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن “إل تشابو” أولاً على ايرث نيوز.