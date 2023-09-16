2023/09/16 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف العلماء جمجمة كاملة لحيوان مفترس مرعب عاش في أمريكا الجنوبية قبل 40 مليون سنة من اكتشاف الديناصورات. ويقول العلماء إن الوحش “ذو المظهر الشرير”، المسمى Pampaphoneus biccai، كان أكبر أكلة اللحوم وأكثرها تعطشا للدماء في عصره، وكان من شأنه إثارة “الخوف الشديد” في كل مكان. وتوصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشاف […]

ظهرت المقالة اكتشاف “وحش متعطش للدماء” عاش قبل الديناصورات بـ 40 مليون سنة أولاً على ايرث نيوز.