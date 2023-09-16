كلوب: هندرسون يقول الحقيقة وكان من الجيد رحيله

2023/09/16 | 09:30 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث مدرب ليفربول( يورجن كلوب) عن مواجهة وولفرهامبتون اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.واستهل كلوب المؤتمر الصحفي للمباراة بالحديث عن غياب (ترينت ألكسندر أرنولد) قائلًا: "ليست أسوأ إصابة لكنها تحتاج أسبوعين للتعافي وهو بدأ في الركض ونأمل أن يبدأ في اللعب قريباً".أما عن تأقلم (جرافينبيرش) مع ليفربول: "حظي بحصص تدريبية وسنرى ما سيحدث ولدينا مباريات كل (3) أيام الآن وبالتالي نظم كل شيء وهذا أمر جيد وأعرف بأن الاتحاد الهولندي لم يكن سعيداً ولكنه يريد لعب كرة القدم طوال الوقت وهو استغل ذلك التوقف لعلاج الكثير من الأمور التي نتعامل معها في العادة في عجلة من أمرنا".وتطرق إلى مدى رضاه عن سوق انتقالات الريدز: "قضيت سنوات طويلة مع نفس لاعبي الوسط الذين امتلكوا شخصيات مذهلة وتطوروا للعب أدوار مختلفة وكانت مهمة هائلة أن نستبدلهم ولكني سعيد بما حظينا عليه".وعلق على الحوار الذي أجراه (جوردان هندرسون) مؤخراً: "قرأته بعدما سمعت عنه، لقد قال الحقيقة، تحدثنا وأخبرته بأن هناك احتمالية ألا يشارك بصورة منتظمة، وإذا قدم المستوى الجيد فسيشارك، كان من المهم أن نتحدث بوضوح، فهو شخص رائع، ولكن لا يكون كذلك عندما لا يشارك".وأضاف: "كان قائداً للفريق وكان يعتقد بأنه سيشارك بصورة أساسية وبعد الحديث ظن بأننا لا نريده وبالتالي كان من الأفضل رحيله".وتحدث عن مباراة وولفرهامبتون: "هذا من الأماكن الصعب الذهاب إليها، لا يوجد ملعب ترى بأنك واثق من حصد النقاط عليه، وولفرهامبتون خسر بعض اللاعبين ولكن تنظر إلى فريقهم وتراهم يملكون الجودة وهم فريق جيد للغاية".المصدر : كورة