2023/09/16 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر بيع الدولار بلغ، صباح اليوم السبت، 157.000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 155.000 دينار لكل 100 دولار".

وتشهد أسعار صرف الدولار تذبذبا في الاسواق المحلية مع المخاوف من اعتقالات أصحاب شركات الصرافة والمصارف الأهلية التي لا تلتزم بالسعر الرسمي.

وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اسعار الدولار مرشحة لتسجيل ارتفاع اضافي في السوق الموازي خلال الأيام القادمة، ليصل سعر الصرف الى 160 الف دينار لكل 100 دولار، فيما اشار الى ان الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار.