2023/09/16 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف العميد الحقوقي حسين التميمي مدير عمليات مكافحة الجريمه المنظمه، اليوم السبت، عن تنسيق مع الانتربول لاستراد الاموال المسروقة. وذكر التميمي انه “بناءً على توجيهات الاوامر الصادرة من وزير الداخلية لغرض مكافحة عصابات الجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات لوحظ في الاونة الاخيرة انخفاض بمستوى الجريمة المنظمة من حيث القاء القبض على العصابات التي […]

ظهرت المقالة الجريمة المنظمة تكشف عن تنسيق مع الانتربول لاسترداد الاموال المسروقة أولاً على ايرث نيوز.