بغداد: القبض على 38 متهما صادر بحقهم أوامر قبض

2023/09/16 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

القبض على (٣٨) متهم صادر بحقهم أوامر قبض بينهم متهمين بالقتل—————————————— بأشراف ومتابعة السيد قائد شرطة بغداد الرصافة(اللواء مظفر كاظم سلمان التميمي) المحترم القت مفارز قسم شرطة (المدائن/الشعب/ الزهور)القبض على (٣٨) متهم مطلوبين بجرائم مختلفة .وفق المواد القانونية(٤٣٤/٤١٣/٤١٥/٤٠٥/٤٣١/٤٣٥/٤٧٧/٢٤٠/٤٣٢/٤٣١/٢٢/٣٥/٤٥٣) وجائت عملية القبض خلال اجراء الممارسات الامنية وتنفيذ أوامر القبض بمناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية حيث تم […]

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