2023/09/16 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، الى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان داخل البلد. وطالب نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني، في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الحكومة بالسعي لترسيخ مبادى الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اقرتها جميع المواثيق الدولية وافرد لها […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان اصبح امر واجب أولاً على ايرث نيوز.