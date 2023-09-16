بالفيديو.. الشيخ شهيد العتابي: كردستان جنة على الأرض.. وأقولها لساسة الكرد لأول مرة "جزاكم الله"

2023/09/16 | 12:36 - المصدر: الشيخ شهيد العتابي

بغداد (العراق) أشاد الشيخ شهيد العتابي، بمستوى الخدمات المقدمة في إقليم كردستان، واصفًا إياه بأنه "جنة على الأرض".

وقال العتابي إنه قام بزيارة لمدينة أربيل مؤخرًا، حيث أُجرِيَت له مقابلة في مكتب قناة دجلة في المدينة، وبعدها تجول في مناطق كردستان.

وتابع "لقد شعرت بالفرح والحزن في نفس اللحظة، الفرح بسبب المناظر الجميلة التي شاهدتها في بلدي، والحزن بسبب الوضع في المناطق الوسطى والجنوبية".

وأشار إلى الفارق الكبير بين الدخول إلى أربيل بسهولة. ووصف الشوارع في أربيل بأنها مفتوحة وجميلة، وأوضح أن المدينة تشبه مدينة دبي وأفضل منها.

وأعرب العتابي عن تعجبه من عدم رضا بعض الأشخاص عن حكومة إقليم كردستان، مؤكدًا أنها خدمت شعبها والإقليم بشكل كبير.

وأضاف أن مناطق شمال العراق، بدءًا من كركوك ودهوك، تعد جنة على الأرض، في حين أن الحكومة في الوسط والجنوب لا تزال تبتعد عن تلك المستويات الرائعة في تقديم الخدمات التي تشهدها كردستان.

ختم العتابي تصريحه بالقول إنه لأول مرة في حياته يثني على ساسة إقليم كردستان على ما قدموه لشعبهم ووطنهم، وقال "جزاكم الله خيراً".

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