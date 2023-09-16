أربيل تحتضن بطولة غرب آسيا بالريشة الطائرة

2023/09/16 | 12:50 - المصدر: واع

بغداد - واعمنح اتحاد غرب آسيا بالريشة الطائرة العراق حق تنظيم النسخة المقبلة للرجال والنساء تحت (15 و17) عاماً التي من المؤمل أن تحتضن فعالياتها محافظة أربيل للفترة من الثاني عشر ولغاية الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة العديد من المنتخبات المنضوية تحت لواء هذا التجمع القاري.وقال عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المركزي للريشة الطائرة عماد الشمري في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم السبت إن " نظام بطولة الفرقي شمل (فردي بنين وفردي بنات وزوجي بنين وزوجي بنات وزوجي مختلط) ومن يفوز بثلاثة لقاءات يعد فائزاً على أن تقسم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجاميع وكل مجموعة من ثلاثة فرق وتلعب بطريقة الدوري بحسب عدد الدول المشاركة على أن يترشح الأوائل إلى الدور الثاني بطريقة خروج المغلوب".وأضاف أنه " يحق لثلاثة لاعبين من البلد المضيف ولاعب ولاعبة لبقية الوفود المشاركة في نظام بطولة الفردي، وكذلك يحق للمنتخبات المشاركة بفريقين في فعالية الزوجي وثلاثة زوجيات للدولة المنظمة ولا يسمح للاعب الذي يلعب في فئة دون (15) أن يلعب مع فئة تحت (17) بل عليه تمثيل فئة واحدة".وأوضح ان"منتخباتنا تواصل تدريباتها في معسكرها التدريبي الذي تحتضنه محافظة أربيل ويستمر لغاية موعد انطلاق منافسات غرب آسيا في الثاني عشر من الشهر المقبل ".