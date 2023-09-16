لصرفهم أكثر من 20 مليارا .. استقدام رئيس ديـوان الوقف السني الاسبق ومسؤولين

2023/09/16 | 12:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، عن صدور أمرٍ باستقدام رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق واثنين من المسؤولين في الديوان؛ لتعمُّدهما إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

و أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى في بيان اليوم، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق وكلٍّ من المدير العام للدائرة القانونيَّة في الديوان الأسبق والمُفتّش العام السابق؛ عن تهمة استملاك قطع أراضٍ في مُحافظة ديالى إلى ديوان الوقف السنيّ.

وأضافت الدائرة إنَّ مساحة الأراضي التي استملكها الديوان تبلغ (321) دونماً وتقع في منطقة الكاطون، لافتةً إلى المبلغ الذي تمَّ الاستملاك به بلغ (21,000,000,000) دينارٍ، مُنوّهةً بأنَّ قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

بدوره أخبر مصدر مطلع في وكالة شفق نيوز، بأن المعني بالإستقدام هو رئيس ديوان الوقف السني الأسبق أحمد عبد الغفور السامرائي.