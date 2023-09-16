السليمانية.. مصرع عامل بناء إثر سقوطه من بناية في مجمع سكني

2023/09/16 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت إدارة طوارئ مستشفى السليمانية، يوم السبت، بوفاة عامل بناء اثر سقوطه من أعلى بناية في مجمع سكني.

وقال سامان نادر، مدير مركز طوارئ السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن عامل بناء توفي، اليوم، بعد سقوطه من بناية عالية، وقد تم نقل جثته من قبل فرق الطوارئ للطب العدلي.

وأضاف، أن الجهات المتخصصة تعمل حالياً على التحري عن أسباب الوفاة والسقوط.

إلى ذلك قال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز إن العامل يبلغ من العمر 25 عاما وهو مواطن كوردي من شرقي كوردستان، وقد سقط من الطابق الثالث عشر من بناية في مجمع سكني قيد الإنشاء يقع بالقرب من محافظة السليمانية .

واشار المصدر إلى أن حالة الوفاة هذه في أماكن العمل لم تكن الأولى في هذا العام في السليمانية فقبل أشهر سقط عاملين اثنين وتوفيا بسبب غياب وسائل السلامة المهنية في أماكن العمل .