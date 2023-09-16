السليمانية تحتضن أطفال العراق بمسابقة "وطنية" (صور)

2023/09/16 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة للأطفال، وذلك بمشاركة مئات الأطفال ومن مختلف المحافظات العراقية.

وقال المشرف على المسابقة، عبد الفتاح هورامي، لوكالة شفق نيوز، إن "المسابقة أقيمت في ملاعب جامعة السليمانية، بهدف تنمية القدرات العقلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (6 - 16) عاماً.

وأضاف هورامي، أن "المسابقة ضمت 300 طفل من جميع المحافظات العراقية، 75 منهم من مناطق إقليم كوردستان، و225 منهم من باقي المحافظات".

وأوضح أن "المسابقة هي عبارة عن 200 سؤال في مختلف الاختصاصات تطرح على الأطفال بمدة (10) دقائق، وتكون المنافسة حسب الفئات العمرية، وسيشارك الفائزون في مسابقة عالمية".