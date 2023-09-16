2023/09/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بـ”الديكتاتور”، ‏خلال تصريحات متلفزة لها.‏ وجاءت تصريحات بيربوك عن الرئيس الصيني، خلال مقابلة مع شبكة إعلامية أمريكية، تحدثت فيها عن كيفية “فوز أوكرانيا” و”الناتو”، وفقا لموقع “Politicallore”. ونالت بيربوك انتقادات على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا) بسبب تصريحها بشأن الرئيس الصيني، إذ كتب […]

ظهرت المقالة وزيرة الخارجية الألمانية تصف الرئيس الصيني بـ”الديكتاتور”‏ أولاً على ايرث نيوز.