2023/09/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت منظمة “بعثة المساعدة الدولية” السويسرية غير الحكومية اليوم السبت، أن سلطات “طالبان” في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد. وأوضحت المنظمة المسجلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابل. وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ثم […]

ظهرت المقالة أفغانستان.. “طالبان” تحتجز 18 موظفا في منظمة سويسرية أولاً على ايرث نيوز.