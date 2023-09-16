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الدفاع تصدر تنويها للمتقدمين للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي

الدفاع تصدر تنويها للمتقدمين للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي
الدفاع تصدر تنويها للمتقدمين للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي
2023/09/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

تنويه تنوه وزارة الدفاع عن الدعوة المقدمة للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي بما يلي:- ١- تم تحديد (٤) دقائق للمتقدم ليقوم بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتطوع. ٢- في حال تم إكمال التقديم وقام المتقدم بحفظ المعلومات وظهرت له علامات XXXXXXXXXX عليه إغلاق المتصفح وفتحه من جديد وإعادة التقديم مرة اخرى. ٣- بعد انتهاء […]

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