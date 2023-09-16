2023/09/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

تنويه تنوه وزارة الدفاع عن الدعوة المقدمة للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي بما يلي:- ١- تم تحديد (٤) دقائق للمتقدم ليقوم بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتطوع. ٢- في حال تم إكمال التقديم وقام المتقدم بحفظ المعلومات وظهرت له علامات XXXXXXXXXX عليه إغلاق المتصفح وفتحه من جديد وإعادة التقديم مرة اخرى. ٣- بعد انتهاء […]

ظهرت المقالة الدفاع تصدر تنويها للمتقدمين للتطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي أولاً على ايرث نيوز.