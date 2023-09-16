2023/09/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تأكد غياب اللاعب العراقي علاء عباس، عن مباراة فريقه نساجي الإيراني الأولى في مواجهة مومباي الهندي بدوري أبطال آسيا. وذكر النادي الإيراني في بيان أن “الهند رفضت اصدار تأشيرة دخول لعلاء عباس المحترف في نادي نساجي الايراني وبذلك لن يكون قادرا على المشاركة فريقه ضد نادي مومباي الهندي في الجولة الاولى لدوري ابطال […]

ظهرت المقالة علاء عباس يغيب عن أولى مواجهات فريقه الإيراني بدوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.