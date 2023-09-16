2023/09/16 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على 77 متهماً بقضايا قانونية مختلفة وتضبط كدساً للعبوات الناسفة في محافظات الأنبار والبصرة وميسان.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات البحرية وأقسام وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والجزيرة والفرقة السابعة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على 77 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في قضاء القائم والمجر الكبير والكحلاء والهارثة والشافي وناحية أم قصر ومنطقة أبو صخير"، مؤكداً "تسليم المتهمين الى الجهات المعنية وفق السياقات المعمول بها".وأضاف البيان أن "مفارز الاستخبارات العسكرية لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنوا من ضبط كدس للعبوات الناسفة يضم نحو أكثر من (235) عبوة ناسفة محلية الصنع".وتابع أنه "بعد البحث والتفتيش تم العثور على قاعدة اطلاق صواريخ محلية الصنع وعدة صواريخ في صحراء الجزيرة بمحافظة الأنبار"، مبيناً أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المواد وتدميرها موقعياً".