نحو مليار دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

2023/09/16 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد 988 مليونا و 388 الفا و 594 دولارا، بمعدل يومي بلغ 197 مليونا و 677 الفا و 718 دولارا، منخفضا بنسبة 9.6% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 218 مليونا و29 ألفا و525 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 201 مليون و395 ألفا و261 دولارا، فيما وكانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 193 مليونا و 555 الفا و683 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 788 مليونا و406 الفا و594 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 74% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 199 مليونا 982 ألفا دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.