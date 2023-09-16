2023/09/16 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم السبت، اعتقال متهم لقيامه ببيع عملة أجنبية مزيفة فئة “100 دولار”، فيما بينت المبلغ الذي قام ببيعه. وذكرت المديرية في بيان ورد لايرث نيوز، أن “مفارز بغداد //مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه ببيع عملة أجنبية مزيفة فئة (100 دولار)”. وأضافت، أن “المتهم […]

ظهرت المقالة مكافحة الاجرام: اعتقال شخص يبيع عملة اجنبية مزيفة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.