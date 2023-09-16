2023/09/16 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على 77 متهماً بقضايا قانونية مختلفة وتضبط كدساً للعبوات الناسفة في محافظات الأنبار والبصرة وميسان. وذكر بيان للمديرية، تلقته ايرث نيوز، أنه “بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات البحرية وأقسام وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والجزيرة والفرقة السابعة التابعة الى مديرية […]

ظهرت المقالة القبض على 77 متهماً وضبط كدس للعتاد في 3 محافظات أولاً على ايرث نيوز.