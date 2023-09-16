برلماني عراقي يدعو السلطات البحرينية لإطلاق سراح ناشطة "شيعية"

2023/09/16 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكر عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، يوم السبت، اعتقال السلطات البحرينية مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي "شيخة الماجد" على خلفية مشاركتها في زيارة احياء اربعينية الامام الحسين بمدينة كربلاء.

وقال النائب كريم عليوي المحمداوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن إقدام السلطات البحرينية على هذا العمل، إنما هو استهداف واضح للمذهب الشيعي، ورسالة بأن تلك السلطات لا تريد السلم الأهلي وتسعى بكل طريقة لإشاعة الفوضى والانقسام الداخلي في مخالفة صريحة لجميع الاعراف السماوية والدولية التي نصت عنه حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والعقيدة الدينية والمذهبية.

واضاف المحمداوي، ان هذا التصرف غير المسؤول بحاجة الى اعادة نظر من حكام البحرين باطلاق سراح الشيخة ماجد فورا وانهاء جميع الإجراءات التعسفية تجاه أبناء المذهب في البحرين، مشددا على أنه في حال الاستمرار بالموقف والتعنت من الجانب البحريني فسنعمل على مخاطبة وزارة الخارجية لإستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على هذا العمل الإجرامي والطائفي.

ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية، الحكومة الاتحادية للتحرك والضغط باتجاه إطلاق سراح شيخة ماجد وتقديم الضمانات والرسائل الايجابية بعدم تكرار الاعتداء على زوار اهل البيت وجميع ابناء المكون الشيعي لاسباب عنصرية او طائفية، وفق ما جاء في تصريح النائب.

وأعلنت السلطات البحرينية أمس الجمعة، اعتقال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "نشر عبارات طائفية" عبر حساباتها في التواصل.