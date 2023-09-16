2023/09/16 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد - واعرأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية".