السامرائي يتحدث عن مشاريع كبيرة ومهمة ستنطلق في سامراء ويؤكد: "التركة ثقيلة"

2023/09/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد رئيس تحالف العزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، انه يتابع ملف سامراء بالكامل، مشيراً الى أن "التركة الثقيلة".

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن الاخير "شارك في الاجتماع الدوري الذي يُعقد بحضور مدراء الدوائر في سامراء".

وأضاف أنه " اثنى على الجهد المبذول خلال الزيارة الاخيرة الى المدينة".

وتحدث السامرائي بحسب البيان، عما تحقق خلال الفترة الماضية من معالجات للمشاكل التي قدمها المدراء، قائلا: إنه "يتابع ملف سامراء بالكامل ويطلع بشكل شخصي لكن التركة الثقيلة تؤخر مايطمح اليه المواطن السامرائي".

وتابع "أننا نحاول بذل جهد اكبر لانطلاق المشاريع التي لم نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى موعد المباشرة وهي كثيرة ومهمة كجزء اساسي من البنى التحتية".