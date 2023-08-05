2023/09/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اصدرت وزارة التربية، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، قرارًا بشأن المتغيبين في درس واحد ضمن ايام امتحانات الدور الثاني.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن" الوزارة قررت السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية المتغيبين في درس واحد ضمن ايام امتحانات الدور الثاني من أدائه يوم غد الاحد الموافق 17/9/2023 عند الساعة الثانية عشر في مدارسهم ".

وفي وقت سابق، ذكرت وثيقة صادرة من التربية وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها أن "الوزارة وافقت على نقل وتحويل الطلبة المتلكئين في الصف السادس الاعدادي ( العلمي والادبي) الى المدارس المهنية".