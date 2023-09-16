الزراعة: منح القطاع الخاص عملية شراء وتسويق وتصدير التمور

2023/09/16 | 16:10 - المصدر: واع

بغداد - واع آمنة السلاميتوقعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، زيادة في إنتاج التمور للموسم الحالي في البلاد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن" الوزارة تتوقع تطوراً وزيادة بالكم والنوع في إنتاج التمور للموسم الحالي، لأسباب عدة منها ما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية قبل الموسم في مسألة الدوباس والحميرة، وكذلك حفارات ساق النخيل".وأضاف أن" الوزارة منحت القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، من أصحاب البساتين، وتحديد الأسعار في الأسواق"،لافتاً الى أن" عملية تصدير التمور تتم من خلال منح إجازة للتجار من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة الزراعة يقع على عاتقها عملية تعفير التمور باعتبارها ملزمة بموجب قوانين الصحة النباتية العالمية كجهة رسمية تشرف على عمليات التعفير وتصديره خاليا من الحشرات والامراض".ولفت الى أن" دائرة وقاية المزروعات في الوزارة من تتبنى عملية التعفير وإصدار الشهادة النباتية الصحية وهي المعتمدة دولياً في ما يخص التمور".