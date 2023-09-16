وزير التعليم يؤكد الانفتاح على المساحات الأكاديمية العالمية

2023/09/16 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي معرض ومؤتمر العراق للتعليم 2023 بمشاركة عربية ودولية وحضور أكاديمي مميز.



وأكد وزير التعليم في كلمته خلال حفل الافتتاح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في إرساء بيئة الانفتاح على المساحات الأكاديمية العالمية واتخذت قرارا بأن تحمل الجامعات العراقية الهوية غير النمطية التي تكتسب من المسار الدولي تفاعلا وحضورا وتنافسا لافتا الى أن مشاريع مؤسسة التعليم العالي تتصف بالمنهجية وتتسم بالحيوية الاستراتيجية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن أبرز هذه المشاريع هي التحول التعليمي غير المسبوق الى مسار بولونيا الذي جرى تنفيذه من خلال الشراكة والتعاون مع اليونسكو في الجامعات التقنية وأنه سيأخذ طريقه للتنفيذ في أكثر من ستمئة قسم تخصصي في كليات الهندسة والعلوم في التشكيلات الجامعية الحكومية والأهلية والمشروع الريادي (ادرس في العراق) الذي سجل فيه أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي للدراسة في الجامعات العراقية.



وأضاف أن وزارة التعليم وضعت نُصب اهتمامها جودة المخرجات الجامعية والارتقاء بالنشر العلمي الرصين في المستوعبات العالمية التي حقق فيها الباحثون العراقيون نسبا مهمة تستحق الإشادة، مؤكدا أن المضي باتجاه متطلبات الجودة واعتماد أسس الحوكمة الالكترونية يمثل مرتكزا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز الرصين للتشكيلات الجامعية ويمثل خلاصة المراجعة والتقييم الدقيق للمسارات المنهجية وتحليل مخرجاتها على وفق رؤية موضوعية هادفة تمكن المؤسسات الأكاديمية من الاستجابة لمتطلبات سوق العمل وتحقق أبعاد الخدمة المجتمعية التي تختزل أوضح صورة من صور الأداء الأكاديمي وتحمل المسؤوليات.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عددا من الكلمات الرسمية لرئاسة لجنة التعليم العالي النيابية وممثلي المؤسسات الدولية والشركات التي بينها شركة تمكين الأعمال التي أعربت عن تقديرها العالي للتفاعل الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات التوظيف والاشتغال العلمي.