ارتفاع اسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق

2023/09/16 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم السبت، بأسواق بغداد، وانخفاضها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156000 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 155800 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155700 دينار مقابل 100 دولار.