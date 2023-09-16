النقل تعلن موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على خفض سعر "الكاز"

2023/09/16 | 17:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على خفض سعر وقود زيت الغاز المجهز لصالح أسطول الشركة العامة النقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمتابعة وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، صوّت المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الأخيرة، على خفض سعر زيت الغاز (الكاز) من 750 دينارا للتر الواحد إلى 400 دينار، بما ينعكس إيجابا على إيرادات النقل البري ونقل المسافرين والوفود"، لافتا، إلى أن "المجلس رفع توصياته إلى مجلس الوزراء لإقرارها".ونبه، بأن "جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد حضرها مدير عام المسافرين و الوفود كريم كاظم حسين، ومدير عام النقل البري مرتضى الشحماني".