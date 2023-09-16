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الفرات نيوز تنشر اسماء المرشحين الافراد في الانتخابات المحلية

الفرات نيوز تنشر اسماء المرشحين الافراد في الانتخابات المحلية
الفرات نيوز تنشر اسماء المرشحين الافراد في الانتخابات المحلية
2023/09/16 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

قائمة المرشحين الافراد:
-ماهر رشيد حسين اولفت الفيلي/104
-عيدان شيمار شرو/186
-الشيخ جاسم السور اميري/204
-ازاد يار كرم مير الاركوازي/212
-قديدة خلف/106
 -رضا حميد العذاري/133
-فائز صباح عبود ايوب سمعان/169
-خلدون فرج الزهيري/221
-ثامر نايف خلف بكر الشهوان/161
-احمد كامل علي زيدان الناصري/172
-احمد حسن/229
-هيثم سالم/152
-ولنتينا وليم يوسف/140
-انجي ليا البرواري/164
-زهير جاسم محمد علي/192
-ريمون جميل يوسف/144
-عمار ملوكي خلف الدليمي/211
-حازم سرحان كوجر/117
-محمد عارف يوسف/145

-زيدون غسان الصابر/135

-سيد عدنان كريم عزيز بدر/141
-انور ناظم عباس/213
-رياض خليو حنا/196

-عبد الرزاق الشبيبي/232
-مشعل عزيز حسين علي/160

-امين بطرس قسطنطين ابراهيم/102

-اسامة سعدون الخدادي/107
-لؤي عادل يوسف بطرس/177

-ثناء ابراهيم جبار الفيلي/157

-فارس افرنج سلمان بطة/132

-محمد كوران/137
 

 

 

 

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