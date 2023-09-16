الحكومة تكشف السقف الزمني لانجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد

2023/09/16 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، عزمها انجاز مشاريع فك الاختناقات في العاصمة بفترة زمنية سريعة، وذلك بعد احالة العديد من المشاريع الى الشركات المنفذة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تنجز مشاريع فك الاختناقات في بغداد قريبة الأمد خلال ستة أشهر وبعضها متوسطة الأمد خلال سنة واحدة منذ بداية تنفيذها".

وتابع العوادي أن "هناك مشاريع ستنجز بفترة أقصاها عام ونصف العام تقريبا لأن رئيس الوزراء لايريد أن يطول أمد تنفيذ هذه المشاريع"، مبينًا انه "رغم خدمتها للمواطن لكن زيادة الفترة الزمنية في تنفيذها سيساهم في التضييق على المواطن والتسبب بزخم في الشوارع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، إدراج 16 مشروعاً كمرحلة أولى ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، أحيلت منها 11 مشروعا وبدأ العمل بـ 6 مشاريع بشكل فعلي، والخمسة المتبقية قيد التصاميم التفصيلية، مبينة أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة بالمشاريع المتبقية.